Erdesbach möchte sein Neubaugebiet „Auf dem Flur“ erweitern und neues Bauland erschließen. Konkret geht es um eine Fläche von insgesamt 8000 Quadratmetern, auf denen etwa zehn Häuser gebaut werden können. Ortsbürgermeister Ralf Lukas hofft, dass die neuen Baugrundstücke im vierten Quartal 2022 verkauft werden können. Für ihn ist es ein wichtiger Schritt, denn die Ortsgemeinde müsse dafür sorgen, dass junge Familien in der Gemeinde blieben und sich weitere im Dorf niederlassen. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung den Auftrag, einen Bebauungsplan zu erstellen, an die Kaiserslauterer „L.A.U.B Ingenieurgesellschaft“. Kosten für die Ortsgemeinde: rund 16.000 Euro.