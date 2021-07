Weil die Veranstaltung so gut angekommen sei, organisiert der Deutsche Kinderschutzbund 13. August, einen weiteren Waldtag mit dem Waldpädagogen und Förster Werner Lamneck.

Zweimal schon waren Walddetektive auf Entdeckungsreise und haben geschaut, was ihnen in der Winterhelle so alles begegnet. Bei der Tour am 13. August, 9 bis 15 Uhr, lernen Kinder, Tierspuren zu erkennen, erfahren, wo die Tiere im Wald leben, warum der Wald wichtig ist und vieles mehr. Gewandert wird mit Karte, Kompass und GPS-Gerät, um den Lagerplatz nicht zu verfehlen. Zudem stehen viele Spiele auf dem Programm. Teilnehmen können 20 Kinder. Mitzubringen ist wetterfeste Kleidung, Trinkflasche und einen Rucksack für eine kleine Mahlzeit. Treffpunkt ist am ehemaligen VdK-Haus in Kusel. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 06381 995393.