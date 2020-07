In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gibt es einen neuen bestätigten Corona-Fall. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der bekannten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 99. Aktuell befinden sich drei Personen in Quarantäne.