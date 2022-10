Weitere Hiobsbotschaft für Pendler. Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken am Montag überraschend ab 13 Uhr eingestellt. Das teilte Fritz Engbarth-Schuff, Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, am Montagnachmittag mit. Wegen Personalmangels könne das elektronische Stellwerk für die rheinhessischen und pfälzischen Strecken nicht vollständig besetzt werden. Die Bahn habe dem Zweckverband mitgeteilt, dass ein Busnotverkehr eingerichtet werden solle. „Nähere Informationen – also auch darüber, ob in der laufenden Woche erneut mit Zugausfällen zu rechnen ist, stehen uns nicht zur Verfügung.“