Weitere Gemeinden haben mit Blick auf die sich verschärfende Corona-Lage die Reißleine gezogen. So hat die Stadt Waldmohr den für 4. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt abgesagt. Selbst wenn es rechtlich noch wohl noch möglich wäre, solche Märkte zu veranstalten, sei es „nicht zu verantworten, eine Veranstaltung durchzuführen, bei der sich Menschen auf engem Raum treffen, zusammen feiern und sich eventuell dabei anstecken können“, schreibt Stadtbürgermeister Jürgen Schneider. Auch einige Kilometer weiter, in Glan-Münchweiler, ist der Nikolausmarkt am 4. Dezember abgesagt worden. „Der Schutz der Helfer und der Besucher stehen für die Ortsgemeinde und die Ortsvereine an erster Stelle“, teilt Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm mit. Außerdem wurden die Märkte in Altenkirchen und Rehweiler abgesagt.