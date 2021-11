Das Corona-Virus hat einen weiteren Todesfall gefordert – das 73. Opfer. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Von 28 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus berichtet das Gesundheitsamt. Aktuell sind 346 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 158 aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 96 aus Kusel-Altenglan und 92 aus Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt 204,4 und ist damit leicht gefallen (von 221,7), ebenso die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz auf 3,43 (von 4,5). Sie gibt an, wie viele Personen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner mit einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.