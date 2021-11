Im Kreis gibt es weitere Möglichkeiten, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. So sind künftig wieder Schnelltests in Dorfgemeinschaftshaus in St. Julian, Hauptstraße 38, möglich. Die von der Gemeinde betriebene Teststelle ist immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 11 Uhr geöffnet. Außerdem ist ein Testzentrum in der Waldmohrer Kunst- und Kulturhalle, Hauptstraße 57, geplant. Kreissprecherin Karla Hagner zufolge handelt es sich dabei nicht um ein kommunales Testzentrum, sondern um das eines kommerziellen Anbieters. Dieser war am Freitag für die RHEINPFALZ nicht erreichbar. Dem Anrufbeantworter zufolge soll das Testzentrum immer samstags von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein. Terminvereinbarungen seien per E-Mail an waldmohr@teststelle-rlp.de möglich.