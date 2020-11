Die im Geschäft „Preis Berufsbekleidung“ beheimatete Post-Filiale in Kusel ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Das hat Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek am Mittwochmorgen mitgeteilt. Die Filiale war am Freitagmittag vorübergehend geschlossen worden, weil eine von zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Covid19-Virus getestet worden war. Ein Test bei der zweiten Mitarbeiterin war zwar negativ ausgefallen, dennoch wollte man kein Risiko eingehen und die Karenzzeit abwarten. Laut Thomeczek waren alle weiteren Tests aber negativ, so dass man die Filiale ab Donnerstag wieder eröffnen könne.