Erneut gab es Solidarität und Hilfe aus dem Landkreis Kusel für die Hochwasseropfer im Ahrtal. Der Landfrauen-Kreisverband hat sich an der „Plätzchenaktion“ der Landfrauen der Pfalz beteiligt. Das Ergebnis lässt sich sehen: Vier voll beladene Transporter mit selbst gebackenem Gebäck wurden auf den Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler geschickt. Zudem spendeten in der Realschule plus Altenglan Schüler Geschenke, die unter dem Motto „Glücksmoment im Päckchen“ dem Bürgermeister von Insul für betroffene Kinder übergeben wurden.