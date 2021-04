Landrat Otto Rubly will weitere Schnelltestzentren im Landkreis einrichten. Seine Verwaltung sei derzeit auf der Suche nach weiteren möglichen Standorten, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es wünsche sich ein möglichst flächendeckendes Netz, damit jene, die sich testen lassen wollten, nicht ewig lange durch den Landkreis bis zu einem der Testzentren fahren müssten.

Während der Südkreis mit den Zentren in Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr sowie der Testung durch die Initiative „Quirnbach inTakt“ vergleichsweise gut ausgestattet ist und die Entfernungen für die Bürger nicht zu groß sind, herrscht vor allem im Nordkreis Mangel. Dort gibt es bislang nur das Testzentrum in Wolfstein, das am Osterwochenende, als viele Menschen sich für Verwandtenbesuche testen lassen wollten, auch noch geschlossen war. Nach RHEINPFALZ-Informationen sind derzeit Standorte unter anderem in St. Julian und/oder in Offenbach-Hundheim sowie in Reipoltskirchen im Gespräch, um für Testwillige im Nordkreis die Entfernungen zu reduzieren.

Wie stark das freiwillige Schnelltesten nachgefragt wird, hat sich am Karsamstag beispielsweise in Quirnbach gezeigt, wo sogar der Landrat vorbeischaute, um sich von der Leistungsfähigkeit des Zentrums zu überzeugen. Dort hatten sich nicht weniger als 110 Bürger für Tests durch sechs geschulte Mitarbeiterinnen von „Quirnbach inTakt“ angemeldet – Rekord. Testwillige kamen beileibe nicht nur aus dem Ort, sondern aus der gesamten Umgebung – bis hin nach Kusel und Jettenbach. Die frohe Botschaft dabei: Kein einziger der 110 Tests war positiv. Und die Wartezeiten hielten sich dank des Anmeldesystems auch in sehr engen Grenzen.