Um über Vorsorgemöglichkeiten bei Hochwasser und Starkregen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zu informieren, sind drei weitere Bürgerversammlungen geplant. Für Theisbergstegen und Godelhausen findet die Infoveranstaltung am Montag, 8. Mai, um 18 Uhr in der Schulturnhalle statt, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. Zur Bürgerversammlung für Erdesbach und Bedesbach wird für den 27. Mai um 18 Uhr in das Bedesbacher Gasthaus Born eingeladen. Eine weitere Veranstaltung für die Ortsgemeinden Rathsweiler und Niederalben ist am 12. Juli um 18 Uhr im Niederalber Schützenhaus vorgesehen.

An der Auftaktveranstaltung, in der Mitarbeiterinnen des Ingenieurbüros Obermeyer aus Kaiserslautern mit Betroffenen und Interessierten über Hochwasserrisiken und Vorsorge diskutierten, hatten in Altenglan am Mittwoch rund 40 Bürger teilgenommen. Termine für die Vorstellung des Vorsorgekonzeptes sind laut VG-Verwaltung noch offen.