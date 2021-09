Auch diese Woche kommt der Impfbus in den Kreis Kusel: am Mittwoch, 29. September, an den Penny in Waldmohr und am Donnerstag, 30. September, an den Aldi in der Kuseler Industriestraße. Erst- und Zweitimpfungen werden zwischen 8 und 16 Uhr ohne Anmeldung durchgeführt. Ein Ausweis muss mitgebracht werden, ein Impfpass ist nicht erforderlich. Am Freitag, 1. Oktober, gibt es ab 14 Uhr eine Sonder-Impfaktion für Jugendliche ab zwölf Jahren im Haus der Jugend. Organisator ist das DRK, das informiert: Impfwillige bis 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 16- und 17-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, die unter www.hausderjugendkusel.de heruntergeladen werden kann. Ein Ausweis muss stets vorgelegt werden. Eine Impfbus-Station für die kommende Woche ist schon bekannt: am Dienstag, 5. Oktober, an der BBS Kusel auf dem Roßberg.