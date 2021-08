Im Impfzentrum werden in den kommenden Tagen und Wochen weitere Sonderimpfaktionen angeboten. Erster Termin ist am Dienstag, 31. August, 8 bis 15.15 Uhr. Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahre können sich dann ohne Termin auf dem Windhof ihre erste Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Bei den Impfungen von Kindern und Jugendlichen muss ein Sorgeberechtigter anwesend sein. Dieser muss sich ausweisen können. Das Alter des Kindes muss laut Mitteilung der Kreisverwaltung durch eine Gesundheitskarte, den Schüler- oder den Personalausweis nachgewiesen werden. Nach dem Aufklärungsgespräch bei einem Arzt müssen sowohl der Sorgeberechtigte als auch das Kind oder der Jugendliche der Impfung per Unterschrift zustimmen. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass ab 31. August keine Zweitimpfungen mehr im Impfzentrum, sondern bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Kreissprecherin Karla Hagner zufolge schließt das Impfzentrum Ende September. Da zwischen den Impfterminen mehrere Wochen liegen müssen, könne ab einem bestimmten Datum diese Zeitspanne mit einer Zweitimpfung im Impfzentrum nicht mehr eingehalten werden.

Weitere Termine



Mittwoch, 1. September, 8 bis 15.15 Uhr

Donnerstag, 2. September, 8 bis 16 Uhr

Freitag, 10. September, 8 bis 15.15 Uhr

Montag, 20. September, 8 bis 15.30 Uhr