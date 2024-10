Der Oktober hat schon ein paar schöne Tage gebracht, weitere sollen nun folgen. Zum Wochenende hin könnte es dann wieder nasser werden – und kühler.

Am Rande des kräftigen Tiefs bei Island überquert uns bald eine schwache Störungszone. Anschließend platziert das Azorenhoch einen Ableger nach Mitteleuropa, der zum Teil für goldene Oktoberstimmung sorgen könnte. Zum Wochenende erreicht uns voraussichtlich vom Atlantik her neuer Regen. Es folgt kühlere Herbstluft.

Die Vorhersage

Montag: Die Woche startet nach Auflösung örtlicher Dunst- oder Nebelfelder mit reichlich Sonnenschein und nur wenigen harmlosen Wolken. Dazu wird es am Nachmittag angenehm warm. Am Abend und in der Nacht nähern sich von Westen her dichtere Wolken mit etwas Regen im Gepäck.

Dienstag: Nach Abzug der schwachen Störungszone wechseln sich am zweiten Tag der neuen Woche dichtere Wolken mit einigen Aufheiterungen ab. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag zurück. Gegen Abend klart der Himmel vermehrt auf und später können sich stellenweise Nebelschwaden bilden.

Mittwoch: Anfangs hält sich in Mulden und Tälern sowie an Gewässern Dunst oder flacher Nebel. Sonst steht uns ein freundlicher Tag mit blauem Himmel und viel Sonne bevor. Nach frischem Morgen werden die Temperaturen bis zum Nachmittag wieder angenehm.

Donnerstag: Auch am Donnerstag verwöhnt uns die goldene Oktobersonne von früh bis spät vom heiteren Himmel. Die anfänglich stellenweise auftretenden Nebelfelder sollten sich in Grenzen halten und sich durch die wärmenden Strahlen rasch auflösen. In der Nacht auf Freitag können von Frankreich her Wolken mit einzelnen Schauerzellen bis zu uns vordringen.

Der weitere Trend

Am Freitag bekommen die Wolken von Westen her weitere Unterstützung – und vor allem nachmittags und abends fällt dann Regen. Zuvor wird es nochmals mild. Am Samstag behalten die Wolken die Oberhand und es kann örtlich noch etwas tröpfeln oder nieseln. Am Sonntag wechseln sich kurze Aufheiterungen mit einigen Schauerwolken ab. Die Temperaturen passen sich der Jahreszeit an.