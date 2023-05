Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den bestehenden und künftigen Industriegebieten in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird es offenbar eng. Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer sagte am Rande der Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses in Altenglan am Mittwoch, auf der Gemarkung Reichweiler werde die Entwicklung eines weiteren Industriegebietes angestrebt.

Im Flächennutzungsplan sei Gelände zwischen der A 62 und L 349 als Gewerbefläche vorgesehen. Als Ausweichfläche für weitere Ansiedlungen könnte dieses sechs Hektar große