In der Afa auf dem Windhof sind bis Heiligabend weitere acht Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Aufsichtsdirektion über die Feiertage mitgeteilt. Insgesamt seien 50 Bewohner getestet worden, ein Ergebnis habe zum Zeitpunkt der Mitteilung noch ausgestanden. Die acht Positivfälle seien nun separat in der Einrichtung untergebracht worden. Schon zu Wochenbeginn waren zwei Bewohner von Gebäude 12 positiv getestet worden, woraufhin das Gebäude vorsorglich insgesamt unter Quarantäne gestellt worden war und alle Bewohner getestet wurden. Anfang des Monats waren in einem anderen Gebäude der Flüchtlingseinrichtung 87 Bewohner positiv getestet worden; allerdings hatten nur wenige Bewohner Symptome. Die Quarantäne für dieses Gebäude ist inzwischen wieder aufgehoben.