Im Impfzentrum auf dem Kuseler Windhof sind in der vergangenen Woche weitere 1363 Impfdosen verabreicht worden. Wie Impfkoordinatorin Miriam Sommer am Wochenende mitgeteilt hat, handelte es sich um 715 Erst- und 648 Zweitimpfungen. Insgesamt haben damit 8690 Kreisbürger ihre erste Impfung erhalten, 3558 ihre zweite. Die Anzahl der Impfungen summiert sich damit auf 12.248. Die Zahlen in der vergangenen Woche lagen trotz des Rekords am Mittwoch mit über 400 Impfungen unter denen der Vorwoche, weil am Karfreitag nicht geimpft worden ist. Zudem wurden nach den neuesten Empfehlungen der Impfkommission rund 60 Termine am Karsamstag abgesagt, weil der Impfstoff Astrazeneca derzeit nur noch an Über-60-Jährige verimpft wird.

Mehr zum Thema