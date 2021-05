Die Bundes-Notbremse tritt ab Montag, 0 Uhr, für den Kreis Kusel außer Kraft, die Einschränkungen werden gelockert. Unter anderem entfällt ab diesem Zeitpunkt die Ausgangssperre, die Außengastronomie darf wieder geöffnet werden (mit Test), im Einzelhandel ist der Einkauf wieder ohne Test möglich und auch die Vorschriften für den Sport werden gelockert. Bleibt Kusel bis Freitag, 21. Mai, unter der 100er-Inzidenz, sind auch Kultur- und Sportveranstaltungen mit bis zu 100 Zuschauern möglich mit Test. Fiele sie bis dahin unter 50, wäre ab dann mit Test beispielsweise auch die Innengastronomie wieder zulässig.

Die Lockerungen ab Montag sind möglich, weil Kusel – das ist nach den aktuelleren Zahlen des Landesuntersuchungsamts von Freitag absehbar – auch am Samstag bei der zeitverzögerten und für die Notbremse maßgeblichen Inzidenz des Robert-Koch-Instituts unter 100 bleiben wird. Den fünften Werktag in Folge. Allerdings zeigen die Zahlen des Untersuchungsamts bereits wieder eine steigende Inzidenz von 71,4 auf 89,7. Das RKI führt für Freitag noch den ersten Wert, das Untersuchungsamt bereits die 89,7.

17 Neuinfektionen

Dort eingerechnet sind bereits die 17 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet hat; zwölf im Oberen Glantal mit gleich vier Fällen in Brücken sowie fünf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, wo seit einer Woche Ulmet regelmäßig in der Liste auftaucht mit weiteren zweien am Freitag. Aktuell sind 205 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt.