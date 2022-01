Ein kräftiges Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges, teils freundliches, teils neblig-trübes Wetter in unserer Region. Es bleibt uns voraussichtlich bis zum Wochenende treu.

Zu Beginn kommender Woche könnte ein in Richtung Baltikum ziehendes Tief einen Vorstoß polarer Kaltluft auslösen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass in unserer Region etwas Schnee fällt.

Vorhersage

Donnerstag: Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder nach und nach auf und die Sonne scheit von einem blauen Himmel. Mancherorts kann sich das Dauergrau allerdings auch den ganzen Tag lang halten. Im Nebel bleibt es feucht-kalt, wo sich die Sonne durchsetzen kann, werden die Temperaturen etwas höher. Vorsicht: Während der Nacht und am Morgen muss mit Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif gerechnet werden.

Freitag: Heute strahlt tagsüber entweder die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel oder es herrscht dichtes Einheitsgrau in Form von zähem Nebel oder Hochnebel. Vor allem in Höhenlagen ist die Chance auf Sonne größer. Während es im Nebel feucht-kalt bleibt, erwärmt sich die Luftmasse bei Sonnenschein auf recht milde Werte. Abgesehen von örtlichen Nebelnässen bleibt es trocken.

Samstag: Außerhalb von Nebelzonen ziehen im Tagesverlauf weiße Schleierwölkchen übers Land und dämpfen die Intensität der Sonne. Sonst ändert sich nur wenig, auch die Gefahr von überfrierender Nässe bleibt in der Region bestehen.

Sonntag: Mit etwas auffrischendem Wind werden die Nebelfelder vertrieben. Allerdings ziehen zum Nachmittag vermehrt Wolkenfelder auf und drängen die Sonne in die Defensive. Es sollte jedoch weiterhin niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen etwas an.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag erreicht uns die Polarluft. Es könnte dann bis in die Niederungen herab schneien. Zumindest in höheren Lagen ist sogar eine dünne Schneedecke möglich. Zur Wochenmitte wird es vermutlich freundlicher. Die Nachtfröste verschärfen sich.