Weite Wege muss am ersten Juniwochenende in Kauf nehmen, wer durch Schönenberg-Kübelberg fahren möchte. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juni, die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Der betroffene Abschnitt der B423 liegt im Ortsteil Kübelberg nahe der Einmündungen der K4 Richtung Schmittweiler sowie der Herzogstraße.

Laut LBM hat sich dort wegen eines Leitungsschadens ein Hohlraum in der Straße gebildet. Weil Gefahr bestehe, dass die Straße dort nachbricht, müsse dringend saniert werden. Der Fahrbahnaufbruch und die Sanierung erstrecken sich über beide Fahrspuren, weshalb eine Vollsperrung nötig ist.

Umleitung für beide Richtungen

Die Umleitungsstrecke führt von Brücken kommend über Sand und Bruchmühlbach-Miesau zur Kaiserstraße Richtung Vogelbach und über Bruchhof und Waldmohr zurück nach Schönenberg-Kübelberg. Die Umleitung gilt für beide Richtungen. Laut LBM sind allerdings Zufahrten zur Schmittweilerer Straße sowie zur Herzogstraße von Brücken kommend noch erreichbar.