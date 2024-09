Fast 400 Teilnehmer genossen am Samstag rund um Schmittweiler die Kombination aus Wandern und Wein. Der Pensionärverein hatte die dritte Auflage der Weinwanderung organisiert.

An vier Weinständen entlang der vier Kilometer langen Strecke konnten die Wanderer aus insgesamt zwölf verschiedenen Weinsorten sowie Federweißer wählen. Bei sonnigem Wetter nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, an den Ständen lange Pausen in geselliger Atmosphäre einzulegen. Viele Wanderer brauchten daher mehrere Stunden, um die Route zu absolvieren. Musikalisch umrahmt wurde die Wanderung – wie schon im Vorjahr – von einer Gruppe Jagdhornbläser, die an den Weinständen sowie am Bürgerhaus mit Blasmusik für Unterhaltung sorgte. Die Mischung aus sportlicher Aktivität und kulinarischem Genuss erwies sich einmal mehr als Erfolgskonzept – ähnlich wie bei den vergleichbaren Weinwanderungen in Wolfstein und Grumbach.