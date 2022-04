Spargel trifft Wein ist Thema des nächsten kulinarischen Abends der Weinrunde Pfälzer Musikantenland Kusel der Weinbruderschaft der Pfalz. Bei der achtteiligen Weinprobe gibt es verschiedene Weißburgunder von der Mosel und der Nahe, aus Rheinhessen sowie aus der Pfalz. Ob denn der Weißburgunder, der „Riesling der Burgunderfamilie“, wie von vielen behauptet hervorragend zu einem Spargelessen passt, soll danach getestet werden. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. Mai, ab 18.30 Uhr im Restaurant Born in Bedesbach statt. Die Kosten für die Weinprobe betragen zehn Euro. Das Spargelessen wird über das Restaurant abgerechnet. Anmeldung bis Donnerstag, 12. Mai, bei Michael Comtesse per E-Mail (micogi@inexio.email) oder telefonisch (06383 9287723).