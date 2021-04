Coronabedingt fällt das „Brigger Weinfest“ erneut aus. Ganz auf den Rebensaft sollen die Weinliebhaber dennoch nicht verzichten.

Wie der Initiator des Weinfests, Johannes Huber, mitteilte, wird es statt des Weinfests eine Weinfestbox geben – als Alternative zur Veranstaltung und um die Vereine etwas zu unterstützen. Für 17,50 Euro kann bis 21. Mai die Weinfestbox bestellt werden. Darin sind ein Brigger Dubbeschoppe-Glas, ein Liter Wein, zwei Partybrötchen und eine Brezel.

Lieferung nach Hause

Bestellungen sind entweder per Überweisung oder in folgenden Geschäften möglich: Ihr Friseur, Wein König, Gärtnerei Lill, Ninas Goldschmiede, Haarscharf Friseur, in den Gasthäusern Saini und Alte Schmiede, im Wunschstübchen, im Cap-Markt sowie bei „de Kerchebäcker“. Pro verkaufter Box erhalten alle normalerweise am Fest beteiligten Vereine (Sport- und Turnverein Brücken, Musikverein Brücken, Brigger Straußbuwe sowie der Pop- und Gospelchor Wings of Joy) einen Euro. Sollte jemand mehr Geld für die Weinfestbox überweisen, kommt auch dieses Geld den Vereinen zugute, kündigen die Organisatoren an.

Die bestellten Boxen werden am 29. Mai nach Hause geliefert – kostenlose Lieferung in Brücken, für Lieferung in andere Orte im Oberen Glantal werden zwei Euro fällig – oder können am selben Tag zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Diamantschleiferplatz abgeholt werden.

Bislang zehn Auflagen

Vor elf Jahren feierte das „Brigger Weinfest“ Premiere und wurde schnell zu einer beliebten Veranstaltung im Kreis. Huber, langjähriger Kerweparre und Beigeordneter der Ortsgemeinde, hatte die Idee von einem Weinfest in der Südpfalz in seine Heimatgemeinde getragen. Zuletzt gefeiert wurde 2019, es war die zehnte Auflage.