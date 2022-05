Es darf wieder gefeiert werden. Das „Brigger Weinfest“ hatte nach zweijähriger Pandemiepause große Zugkraft.

Kuseline Clara da Oliveira-Seyler eröffnete mit dem Beigeordnen Johannes Huber das Fest. Auf die Idee in Brücken ein Weinfest auszurichten, war Huber gekommen, als er in Landau studierte. Zum elften Mal schenkten Turnverein, Sportverein, Musikverein und Straußjugend an ihren Ständen französische, pfälzische, italienische und Weine von der Mosel ein. Der Gospelchor „Wings of Joy“ bot Liköre an. Unterstützt wurde das Fest vom Gewerbeverein.

Am Freitagabend spielte die Band „party affair“, am Samstag machte die „Roland-Benner-Band“ „Stimmung. Zudem tanzten die Zumba-Kids vom Turnverein, und am späten Abend wurde ein Höhenfeuerwerk gezündet.