„Der Weinberg wartet nicht, er ruft.“ So beschreiben die Weinfreunde Wolfstein ihre Arbeit, die bei egal welchem Wetter zu erledigen ist. Am Samstag war es zwar kalt, dafür aber sonnig. Anstrengend ist das Schaffen am steilen Hang – doch nicht nur der Ausblick ist den Helfern ein Lohn.

Die Arbeitsbedingungen könnten besser sein. Bei minus fünf Grad am Morgen sieht man den eigenen Atem in der Luft, die Hände sind steifgefroren. Auf dem steilen Weinberg liegt Raureif.