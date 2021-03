Der Wettlauf mit dem Virus und vor allem seinen gefährlichen Mutanten läuft. Es ist jetzt keine Zeit mehr für Verwalten und Sortieren. Jeder Tag, an dem es einen Geimpften mehr gibt, zählt. Die Länder pochen gegenüber dem Bund auf dezentrale Lösungen. Dann sollten sie auch den Verantwortlichen vor Ort in den Kommunen so viel Vertrauensvorschuss geben, schnelle und unkomplizierte Lösungen umzusetzen. Es geht um Menschenleben und Perspektiven.