Vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern wird am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen 61 Jahre alten Mann fortgesetzt, der Ende Juli seine Frau im Schlaf mit einer mehr als zwei Kilogramm schweren Eisenkonstruktion erschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Mann die Tat aufgrund einer psychischen Krankheit begangen haben soll. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft, den Angeklagten nicht im Gefängnis, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Unmittelbar nach der Tat baute der 61-Jährige einen Unfall zwischen Odenbach und Medard – wohl um sich selbst das Leben zu nehmen. Das sagten auch Ersthelfer am ersten Prozesstag als Zeugen aus. Am Donnerstag werden unter anderem die Rechtsmedizin und der psychologische Sachverständige ihre Gutachten vorstellen. Es ist möglich, dass die Kammer am Donnerstag bereits das Urteil verkündet. Ursprünglich wurden vier Verhandlungstage angesetzt