Mit Soli-Bier und Geister-Bier gegen das Seefest-Aus: Der SV Sand und der Kultur- und Heimatverein Sand wollen mit einer pfiffigen Aktion die ihnen durch die Absage entstehenden Corona-Verluste auffangen.

Das traditionelle Seefest am Ohmbachsee Mitte Juli fällt dieses Jahr wegen des Coronavirus aus. Das ist für alle schade – den beiden örtlichen Vereine Sportverein Sand und Kultur- und Heimatverein Sand (KuH)/Vereinsunion Sand fehlen so aber auch wichtige Einnahmen durch den Wegfall ihrer Bierstände über die drei Seefest-Tage. Mit den Einnahmen aus dem Bierverkauf bestreiten beide Vereine nämlich unter anderem die Betriebskosten für ihre Vereinsanlagen. Die Kosten für das Sportheim des SV Sand und beim KuH beziehungsweise der Vereinsunion für das Vereinshaus auf dem Ziegelberg laufen Monat für Monat weiter – Einnahmen bleiben aber aktuell bis auf Weiteres aus.

Deshalb haben sich beide Vereine jetzt eine besondere Aktion überlegt: den Seefest-Soli durch den Verkauf von Solidaritäts-Bier. Und so funktioniert der Soli für die beiden Vereine: Die Bürger sollen im Juli „Seefest dahemm“ feiern – und beide Vereine beliefern die Bürger in den kommenden Wochen dazu mit einer Kiste Bier zum Soli-Preis von 30 Euro (inklusive Pfand) frei Haus – bestellbar im Internet unter der Adresse www.kuh-sand.de/Soli. Der Erlös der Aktion geht dann hälftig an beide Vereine.

Alternativ kann man auf der Aktionsseite auch einfach eine Summe spenden – quasi für „Geisterbier“, dass man normalerweise am Seefest bei den beiden Vereinen konsumiert hätte. Auch die Spenden gehen zu gleichen Teilen an beide Vereine.

Warum die Aktion für den Fortbestand der Vereine so wichtig ist, erläutert Thorsten Bischoff vom Kultur- und Heimatverein am Beispiel des Vereinshaus Sand: „Mit dem Bierstand am Seefest erwirtschaften wir im Schnitt etwa 25 Prozent der Summe, die wir jährlich für die Betriebskosten des Vereinshauses brauchen. Diese Einnahmen fallen nun weg, die laufenden Kosten bleiben aber.“

Gleichzeitig sei auch die Kerwe im Oktober ungewiss, die in der Haushaltsplanung weitere 50 Prozent für die jährlichen Betriebskosten beisteuert. Und auch der dritte Einnahmefaktor – der Fasching – sei mit Blick auf das nächste Jahr noch ungewiss. Insgesamt brächen durch Corona also auch mittelfristig nahezu sämtliche Einnahmenanlässe weg, weshalb sich die Vereine alternative Einkunftsarten suchen müssten, wenn sie nicht in Existenznot geraten wollten.

„Dabei setzen wir auch auf die Solidarität aus der Bevölkerung. Wir sind froh, dass wir mit Blick auf das ausgefallene Seefest mit dem SV Sand als hier ebenfalls betroffener Verein eine gemeinsame Idee gefunden haben und diese auch zusammen umsetzen – denn gemeinsam erreicht man immer mehr.“

Die Vereine müssten sich auch deshalb selbst helfen, weil es für die Corona-bedingten Umsatzeinbußen keinen finanziellen Ausgleich gebe, auch nicht von der kommunalen Seite. Dabei seien die kostenintensiven Vereinsanlagen ja kein Selbstzweck, sondern ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge für das sportliche und kulturelle Leben in den Dörfern. Anders macht es laut Bischoff hier etwa die Stadt St. Wendel: Diese stelle ihren Vereinen insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung, wenn durch den Ausfall von Veranstaltungen Einnahmen für den Unterhalt der eigenen Sportstätten fehlten.