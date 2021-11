„Weihnachtszauber“. So hat der Theaterverein Spieltrieb seine vier Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit überschrieben. Was sich genau dahinter verbirgt, verrät Ideengeberin und Vorsitzende des Vereins, Sibille Sandmayer.

Die Adventszeit ist voller Geheimnisse. Es werden heimlich Geschenke gekauft oder gebastelt. Am Adventskalender werden täglich Türchen geöffnet, hinter denen sich kleine und große Überraschungen verstecken. Einen musikalischen Adventskalender hat der Theaterverein Spieltrieb für seine Gäste beim „Weihnachtszauber“ im Gepäck.

„Hinter jedem Türchen findet sich ein neuer Programmpunkt“, erzählt Sibille Sandmayer. Ohne Details verraten zu wollen, nennt sie weihnachtliche Geschichten, aber auch klassische und moderne Tänze sowie eine Auswahl an Advents- und Weihnachtsliedern. „Da ist für jedes Alter etwas dabei“, sagt sie und verweist beispielhaft auf das alte „The First Noel“ und das moderne „Santa Baby“. Die Tänze zeigen Solotänzerinnen der Tanzmanufaktur Limbach. Die Lieder und Geschichten präsentieren elf junge Frauen – die jüngste Sängerin ist neun Jahre alt – sowie zwei junge Männer.

Vorgeschmack auf dem Weihnachtsmarkt

„Die komplette Kulturhalle wird sich in ein Weihnachtswunderland verwandeln“, kündigt Sandmayer an. An den weihnachtlich gedeckten Tischen werden Getränke und kleine Snacks – „alles passend zur Show“ – serviert. „Wir wollen den Zuschauern Gelegenheit geben, zwei Stunden dem Alltag zu entfliehen und sich mit allen Sinnen auf Weihnachten einzustimmen.“

Einen kleinen Vorgeschmack auf den „Weihnachtszauber“ gibt der Theaterverein „Spieltrieb“ auf dem Waldmohrer Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember: Um 17 Uhr werden Ausschnitte der Show präsentiert. Schon vorher werden „Weihnachtsfiguren“ des Vereins auf dem Markt unterwegs sein und die Kinder beschenken. Der „Weihnachtszauber“ rund um das vierte Adventswochenende wird unterstützt von der Stadt Waldmohr und der Tanzmanufaktur Limbach.

Info

„Weihnachtszauber“ in der Kulturhalle Waldmohr ist am Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr – das ist die Familienvorstellung – und um 18 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 14 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen acht Euro, im Vorverkauf bei www.ticket-regional.de. Es gilt die 2 Gplus-Regel.