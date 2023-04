Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hunderte Autos fahren tagtäglich am Rammelsbacher Backhaus vorbei. Es liegt direkt an der B 420. In der Vorweihnachtszeit können sich die Autofahrer über einen aufwändig geschmückten Vorplatz freuen.

In den vergangenen Jahren hatte die Ortsgemeinde den örtlichen Weiher in der Freizeitanlage verschönert. Um wegen Corona zu verhindern, dass sich eine größere Menschengruppe