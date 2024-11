Der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt findet diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren auf dem Kochschen Gelände in der Innenstadt, sondern im Innenhof der Tuchfabriken statt. Darüber hat Kusels Stadtbürgermeister Martin Heß kürzlich in der Sitzung des Stadtrats informiert. Er favorisiere, den weihnachtlichen Markt künftig wieder auf den Marktplatz vor die Stadtkirche zu verlagern, wo er in der Vergangenheit jahrelang stattgefunden hatte. Durch den Auszug der Albert-Schweitzer-Kita aus dem Katharina-von-Bora-Haus sei dies in diesem Jahr jedoch zeitlich zu heikel. „Wir schauen, wie es an den Tuchfabriken läuft“, sagte Heß, der bewusst von einem „Weihnachts-“ statt einem „Adventsmarkt“ sprach und ergänzte mit Blick auf den künftigen Austragungsort: „Wenn es der Renner wird, lasse ich auch gerne nochmal mit mir reden.“ Der Kuseler Weihnachtsmarkt findet am 13. und 14. Dezember statt. Ebenfalls an den Tuchfabriken wird Heß zufolge die Interessengemeinschaft Kusel ihre Adventsdienstage veranstalten.