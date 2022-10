Die Gemeinde will in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Der Gemeinderat legte den 26. November als Ausrichtungstag fest. Offen ist Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall zufolge allerdings noch, wo der Markt stattfinden soll. Hintergrund: Das kirchliche Jugendheim, das in den vergangenen Jahren für den Weihnachtsmarkt mitgenutzt wurde, ist im Sommer privat verkauft worden. Die Details zum Veranstaltungsort sollen nun mit den Teilnehmern besprochen werden, kündigte Niebergall an.