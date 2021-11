Weitere Weihnachtsmärkte sind wegen der vierten Corona-Welle abgesagt worden. Der Heimat- und Kulturverein Lauterecken hat die geplante Waldweihnacht gestrichen. Ob der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz stattfinden kann, will die Stadt am Mittwoch entscheiden. Der Breitenbacher Weihnachtsmarkt ist ebenfalls abgesagt worden. Um den Kindern dennoch eine Freude zu bereiten, wird der Weihnachtsmann am 6. Dezember in den Kindergarten und in die Schule gehen und dort Überraschungsgeschenke überreichen. Geschwisterkinder oder Breitenbacher Kinder, die nicht im Kindergarten oder der Schule in Breitenbach sind, können sich bei Heike Staab, Telefon 06386 5012, anmelden und bekommen eine Geschenktüte.