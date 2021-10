Termine für Weihnachtsmärkte in den Nachbarkreisen gibt es bereits aus Baumholder, Meisenheim und St. Wendel. In Baumholder ist der Weihnachtsmarkt für den 3. und 4. Dezember angesetzt. Organisiert wird er auf der Kennedyallee und dem Marktplatz von der Vereinsgemeinschaft.

„Klein aber fein“ lautet das Motto für den weihnachtlichen Markt, der zwischen 4. und 12. Dezember in der saarländischen Kreisstadt St. Wendel veranstaltet wird. Breitere Budengassen, Glühweingärten und weniger Stände sollen mehr Platz für Besucher bieten. Für das Marktgelände gelten 3G-Regel, Maskenpflicht und Abstandsregeln, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Mott werde eingezäunt und über einen zentralen Ein- und Ausgang werde sichergestellt, dass sich maximal 900 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten könnten.

Fest gebucht ist der Weihnachtsmarkt für das zweite Wochenende im Advent (4. und 5. Dezember) in Meisenheim. Nach derzeitiger Planung gelte für den Markt die 2G-Regel mit Stichproben-Kontrollen, sagt Helge Stolz von der Werbegemeinschaft „Blickpunkt Meisenheim“, die den Markt ausrichtet. Für die Stände auf dem Marktplatz hätten bereits 40 Händler zugesagt. Unter den Arkaden der Markthalle stünden Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag von zwölf bis 22 Uhr und am zweiten Adventssonntag zwischen elf und 19 Uhr.