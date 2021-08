Durch den raschen Anstieg der Corona-Zahlen stellt sich inzwischen die Frage: Können Weihnachtsmärkte in der Region überhaupt stattfinden? Der Deutsche Tourismusverband meint Ja, wenn die nötigen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Verantwortlichen im Kreis hingegen sind skeptisch und teilweise noch unentschieden.

Ende September hatte der Deutsche Tourismusverband (DTV) eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, in der gezeigt wurde, dass Weihnachtsmärkte trotz Corona stattfinden können. Gerade als Freiluftveranstaltungen, so der DTV, könnten sie bezüglich Hygienemaßnahmen, Abständen und Besucherlenkung so durchgeführt werden, dass sich Infektionsrisiken minimieren ließen. Doch ist das wirklich überall möglich?

Zu großes Risiko

„Im ländlichen Raum ist meistens zu wenig Platz, um größere Abstände einzuhalten“, sagt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. „Gerade der gemütliche Charakter der Weihnachtsmärkte, wo viele Menschen sich dicht gedrängt auf engem Raum aufhalten, wie es zum Beispiel an der Kirche in Kübelberg ist, birgt ein zu großes Risiko“, ist Lothschütz um das Wohl der Bürger besorgt.

Von daher, so seine persönliche Meinung, sollte man in diesem Jahr auf die Weihnachtsmärkte besser verzichten. Das Thema stehe aber in Kürze noch auf der Tagesordnung der Dienstbesprechung der Ortsbürgermeister, so Lothschütz.

Auch in Wolfstein wurde bisher auf engstem Raum gefeiert. „Alles war extremst auf den Rathausplatz konzentriert“, sagte Stadtbürgermeister Herwart Dilly. „Wir haben bereits den Herbstmarkt abgesagt und der Weihnachtsmarkt wird auch nicht machbar sein“, informiert Dilly, der sich bereits mit den Beigeordneten beraten hat.

Vielleicht Waldweihnacht

„Der Platz war immer brechend voll, die Leute standen dicht an dicht und es ging bis deutlich nach 22 Uhr“, so der Stadtbürgermeister weiter. Gerne wäre man auf einen anderen Platz ausgewichen – die Verantwortlichen hatten an den Weg hoch zur Burg gedacht. Das Ganze scheitere aber an der fehlenden Beleuchtung. Für den Fall, dass die Lage im kommenden Jahr immer noch kritisch sei, stellte Dilly in Aussicht, dorthin eine Stromversorgung legen zu lassen.

In Lauterecken rauchen ebenfalls die Köpfe. In der bisherigen Form wird der Weihnachtsmarkt dort nicht stattfinden, es gibt aber die Idee einer Waldweihnacht. „Ähnlich wie die kulinarische Wanderung im Frühjahr. Ein Weg durch den Wald, alles an der frischen Luft mit viel Abstand“, macht Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis Hoffnung. „Da sind die Planer aber noch dran, es steht noch nichts fest.“

Den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg wird es jedenfalls nicht geben. Barbara Klein vom Förderverein der TSG Burg Lichtenberg, die den Markt regelmäßig veranstaltet, hat den Händlern bereits abgesagt.

Noch Zurückhaltung in Kusel

Ob in der Stadt Kusel ein ähnliches Konzept denkbar wäre, wie schon bei der Herbstmesse erprobt, also in kleinem Rahmen, mit größeren Abständen und Zugangsbeschränkungen, dazu gibt es noch keine offiziellen Aussagen. Das Thema werde noch in den Gremien beraten beziehungsweise mit Kreis und Ordnungsbehörde abgestimmt.

„Was auf jeden Fall kommen wird, ist ein kleines Fahrgeschäft und ein Süßwarenstand von sehr zuverlässigen Betreibern“, teilte Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff mit. „Ein Weihnachtsmarkt kann aber bestenfalls in einem ganz engen Rahmen stattfinden. Da sind wir sehr zurückhaltend, denn gerade nach dem Genuss von ein paar Glühwein wird nicht mehr so auf die Sicherheit geachtet und wir wollen nicht, dass sich da jemand ansteckt“, so Hartloff weiter.

Blick über die Kreisgrenze

Im benachbarten Saarland hat man Außergewöhnliches geplant. In Homburg soll der Nikolausmarkt mit dem Verteilen von 1000 Wunderkerzen an die Besucher enden, in Neunkirchen laufen die Vorbereitungen für einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt von Stadt und Zoo auf dem Zoogelände. Doch nun ist Neunkirchen plötzlich Risikogebiet. Das wird vermutlich die schönen Pläne durchkreuzen. Und das könnte überall passieren.

In Kaiserslautern soll es einen Weihnachtsmarkt nicht an einem Ort, sondern über die Innenstadt verteilt geben. Nach aktuellen Planungen wird es Glühweinstände mit Stehtischen geben, die allerdings weit auseinander stehen.