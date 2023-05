Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blumen im Winter? An Weihnachten? Ja klar, sagt Gärtner Jürgen von Blohn von der Gärtnerei Hanns in Kusel. Weihnachtssterne sind sogar mit die beliebtesten Topfpflanzen. Auch Amaryllien sind zu Weihnachten beliebt, Orchideen werden gerne verschenkt, und Wachsrosen in Gestecken aufs Grab gelegt.

Besonders gern mag von Blohn in der kalten Jahreszeit jedoch die Christrose mit ihren weißen oder rosaroten Blüten. Die erblühen nämlich sogar draußen, wenn es frostig ist.