Nur kurz leuchtete die am Samstag neu aufgehängte Weihnachtsbeleuchtung von Andreas Neu.

In der Adventszeit werden viele Häuser und Grundstücke geschmückt. Sterne, Rentiere, Weihnachtsmänner und Lichterketten leuchten in der Nacht und sorgen für eine festliche Stimmung in der Nachbarschaft. Auch der Rammelsbacher Andreas Neu, hat am vergangenen Samstag sein Anwesen Am Kalkrech weihnachtlich dekoriert. Doch als er am Abend nach seinem Weihnachtsschmuck sehen wollte, war von weihnachtlichem Glanz nichts mehr zu sehen.

Anzeige erstattet

Unbekannte hatten die Stromleitung durchtrennt und noch ein Lämpchen abgeschnitten. Daraufhin hat Neu bei der Polizei Anzeige erstattet. Jetzt hofft er, dass sich ein Augenzeuge meldet, der die Sachbeschädigung beobachtet hat. Inzwischen hat der Rammelsbacher die Adventsbeleuchtung wieder repariert – und er hofft, dass das vorweihnachtliche Leuchten nun ungetrübt den Advent überstehen wird.