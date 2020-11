Das Forstamt Kusel lädt am 12. Dezember von 10 bis 15 Uhr zum Weihnachtsbaumverkauf auf die Weihnachtsbaumfläche zwischen Mayweilerhof und Ulmet. Vor Ort können die Bäume in verschiedenen Größen selbst ausgesucht und abgesägt werden. Bei den Bäumen handelt es sich laut Forstamt um Nordmanntannen, die aus nachhaltiger Bewirtschaftung kommen und ohne Pflanzenschutzmittel behandelt wurden. Dafür wurden die Tannen mit dem „Fair-Trees“-Siegen ausgezeichnet. Auf Wunsch können die Baume auch mit einem Netz aus natürlichem Material eingenetzt werden.

Besucher werden gebeten, geeignetes Werkzeug und Arbeitshandschuhe selbst mitzubringen. Auch robustes Schuhwerk sei von Vorteil. Die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen werden nach Angaben des Forstamtes eingehalten – Kontaktdaten werden direkt am Eingang der Fläche festgehalten. Im Kassen- und Einnetz-Bereich muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.

Für den Weihnachtsbaumverkauf kann auf dem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 22 zwischen Mayweilerhof und Ulmet geparkt werden. Von Mayweilerhof erreicht man den Parkplatz nach circa einem Kilometer. Von dort führt ein kurzer Fußweg zur Weihnachtsbaum-Fläche. Ein Baum kostet 28 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Forstamt Kusel unter der Telefonnummer 06381 920730 oder per E-Mail an forstamt.kusel@wald-rlp.de