Am Samstag, 10. Dezember, öffnet das Forstamt Kusel von 10 bis 14 Uhr die Weihnachtsbaumfläche bei Hefersweiler. Dort können Nordmanntannen in verschiedenen Größen ausgesucht und eigenhändig abgesägt werden. Der Preis pro Baum beträgt 30 Euro. Als Neuerung werden in diesem Jahr auch Charakterbäume zum halben Preis angeboten, die nicht dem gängigen Schönheitsideal eines Weihnachtsbaums entsprechen, teilt das Forstamt mit. Die Tannen sind zertifiziert und mit dem „Fair-Trees“-Siegel ausgezeichnet: Sie stammen also aus besonders verantwortlicher und nachhaltiger Bewirtschaftung und sind weder gedüngt noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Sie können zum Transport mit einem Netz aus natürlichen Materialien eingewickelt werden.

Geeignetes Werkzeug und Arbeitshandschuhe sind mitzubringen. Für das leibliche Wohl wird mit Wildbratwürsten, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt. Um die Fläche zu erreichen, muss auf der Landesstraße 384 von Hefersweiler in Richtung Wolfstein zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Hefersweiler rechts abgebogen werden. Der Weg ist ausgeschildert.

Info



Telefon: 06381 920730 (von Dienstag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr)