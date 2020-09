Die Feuerwehr Glan-Münchweiler ist am Samstag gegen 12 Uhr zum Eisenbach in Matzenbach gerufen worden. Dort zeigte sich im Bachlauf eine weiße Flüssigkeit. Auch die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Kusel war vor Ort. „Wir haben das Gewässer mit Frischwasser verdünnt, um den Sauerstoffgehalt sicher zu stellen“, berichtete Wehrführer Kai Schmeiser auf Anfrage. Um was es sich bei der weißen Flüssigkeit handele, sei unklar. Es wurden Proben entnommen, die nun untersucht werden.