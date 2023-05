Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende Mai war Schluss im CJD-Gestüt in Wolfsteins Ortsteil Roßbach. In diesen Wochen sollte eigentlich der Rückbau beginnen. Doch der Abbau verzögert sich. Der Grund: In den Pferdeboxen brüten Schwalben.

Das Christliche Jugendorfwerk hatte Anfang März mitteilt, dass es das Warmblut-Gestüt