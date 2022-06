Wo einst der Emrich-Komplex am Kuseler Rosengarten stand, wächst das künftige Lebenshilfe-Wohnheim weiter in die Höhe. Am Donnerstag, 30. Juni, steht bei den Bauarbeiten eine Herausforderung an: Weil bei dem Gebäude weiterer Beton in größerem Stil eingebaut werden muss, kommt der Durchgangsverkehr in diesem Teil der Bahnhofstraße für einen Tag zum Erliegen. Die Straße wird ab dem kleinen Kreisel bis stadteinwärts ein Stückchen hinter der Baustelle komplett gesperrt, wie die Straßenverkehrsbehörde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan mitteilt. Die Sperrung dauert von 5.30 Uhr bis gegen 16 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.