Der Kuseler Kreistag hat die Auflösung seines Wirtschaftsbeirats beschlossen. Der Beirat fungierte als reines Beratungsgremium. Seine Aufgaben bestanden unter anderem darin, den Kreistag in Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung zu beraten sowie persönliche und berufliche Kontakte und Erfahrungen einzubringen. „Es ist allerdings so, dass der Beirat seit 2018 praktisch nicht mehr getagt hat“, zeigte Landrat Johannes Huber in der Kreistagssitzung am Mittwoch die Entwicklung des Gremiums auf. „Faktisch ist er inaktiv.“

Es gebe Entwicklungen auf Ebene der Verbandsgemeinden (VGs) und im Kreis, die den Beirat nicht mehr unbedingt nötig machten. Huber sprach in diesem Zusammenhang unter anderem von der Professionalisierung der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung und davon, dass es eine solche inzwischen auch in allen VGs gebe. Außerdem seien viele Aufgaben des Gremiums in den Kreisentwicklungsausschuss übertragen worden, der auch beschlussfähig sei. Der Beschluss im Kreistag fiel einstimmig.