Wer sich vorgenommen hat, das Konzert mit Christoph Moschberger und Da Blechhauf’n am Dienstag, 19. November, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu besuchen, hat Pech: Das Konzert fällt aus. Wie Karla Hagner, Pressesprecherin des Landkreises, informiert, hätten die Künstler den Termin doppelt vergeben und Kusel inzwischen wieder abgesagt. „Es ist natürlich schade, dass es gerade uns getroffen hat“, sagt Hagner, die zudem darüber informiert, dass in der laufenden Saison kein Ausweichtermin mehr geplant ist. „Wenn ja, dann in der nächsten Spielzeit.“ Wer bereits Karten gekauft habe, könne diese dort zurückgeben, wo er sie gekauft habe. Dafür bestehe bis Ende des Jahres Gelegenheit.