Der Quirnbacher Pferdemarkt, der traditionell am zweiten Mittwoch im November stattfindet, ist abgesagt. Wie Ortsbürgermeisterin Steffi Körbel mitteilt, lasse die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Veranstaltungen im Freien nur bis zu 500 Personen zu. „Selbst eine kleinere Version des Marktes sei aus infektionshygienischer Sicht nicht zu beherrschen“, bedauert Körbel. Die Großveranstaltung mit Festzelt und Pferdeprämierung ist überregional bekannt und zog in den letzten Jahren regelmäßig über 15.000 Besucher in die kleine Gemeinde im Henschtal.