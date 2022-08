Wegen eines Wiesenbrandes am Rastplatz Potzberg an der A62 in Fahrtrichtung Trier hat die Polizei gegen 17 Uhr vorsorglich die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dicht ist zwischen den Abfahrten Glan-Münchweiler und Konken. Angaben zur Größe des Brandes konnte die Autobahnpolizei noch keine machen.