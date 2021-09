Eine teils gesperrte Straße und Umwege für Autofahrer. Anfang September beginnen in Waldmohr die Arbeiten am Kreisel im Bereich der beiden städtischen Kindertagesstätten, der auch das künftige Neubaugebiet „Lauersdell“ an die Stadt anschließen soll. Gegenüber der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ soll ab 6. September die Grünfläche untersucht werden. Sobald diese Sondierung abgeschlossen ist, wird die Badstraße teilweise für den Verkehr gesperrt. Aus Richtung Saarpfalzstraße kommend sind der Parkplatz am Schwimmbad sowie das Anwesen Badstraße 1 weiterhin mit dem Auto anzufahren. Auf der anderen Seite der Baustelle sind die Gebäude in der Badstraße und der Parkplatz der Kita „Drei Freunde“ nur noch über die Öhlbühlerstraße erreichbar, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten sollen rund vier Monate dauern und knapp 780.000 Euro kosten.