In Hohenöllen und Heinzenhausen kann es in den kommenden Tagen zu kurzen Stromausfällen kommen. Grund sind Arbeiten am Stromnetz. Die Pfalzwerke teilten mit, dass von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Januar, jeweils von 8 bis 16 Uhr am Netz gearbeitet wird. Während dieser Zeit sorgt ein Notstromaggregat für die Versorgung der Haushalte. Allerdings könnte es zu kurzen Stromunterbrechungen kommen. Während der Arbeiten sei eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen nicht möglich, so die Werke weiter. Für Rückfragen können sich Kunden an die Servicekoordination wenden, Telefon 0621 5852560.