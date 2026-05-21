Die Realschule plus Altenglan erneuert ihren Unterricht: Elemente des Churer Modells bringen der „Schule der Zukunft“ offene Lernphasen, mehr Freiheit und neue Lernräume.

Gut 330 Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse besuchen die Realschule plus in Altenglan. Wie Schulleiterin Katja Albert erzählt, ist es Jahr für Jahr unterschiedlich, wie viele der Jugendlichen mit der Berufsreife nach der neunten Klasse abgehen oder die zehnte Klasse abschließen. Rund 30 Lehrer begleiten die Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss.

Zu Beginn dieses Schuljahres hat die Schule nun Elemente aus dem Churer Modell umgesetzt, einem jungen pädagogischen Ansatz aus der Schweiz. Dabei geht’s um innovativen Unterricht, wie Julia Moog, die pädagogische Koordinatorin der Schule, verrät: „Das ist eine offene Lernmethode, die Schülern viele Freiheiten bietet.“ Vereinfacht gesagt geht es darum, selbstständiges Lernen im eigenen Tempo zu fördern.

Verschiedene Lernphasen im Wechsel

Albert: „Wir haben nicht alle Klassen umgestellt und auch nicht immer komplett, sondern eine Mischform mit Bewährtem und Neuem gewählt, die wir in den Unterricht integrieren.“ Dass die Umstellung nicht zu hart wird, sei für Schüler und Lehrer wichtig gewesen. Die Klassen bleiben weiterhin in ihren Sälen zusammen, aber vom klassischen Frontalunterricht bleibt nicht mehr viel übrig. Stattdessen beginnen die Schulstunden nach dem neuen Modell im Stuhlkreis mit gemeinsamen Gesprächen und der Wissensvermittlung. Dann geht es für die Schüler in Einzel- und Gruppenlernphasen, mit den Lehrern als Begleitung und für Hilfestellungen. Wer in der Klasse seine Aufgaben erledigt hat, kann die übrige Zeit zum Beispiel in der Leseecke im Saal verbringen, ehe zum Abschluss der Doppelstunden alle wieder im Stuhlkreis zusammenkommen.

In kleinen Gruppen werden Aufgaben bearbeitet. Bei Bedarf gibt eine Lehrkraft Tipps und erklärt etwas. Foto: Benjamin Ginkel

Wie Moog erläutert, fordere das Churer Modell viel Selbstständigkeit von den Kindern – und ein Umdenken bei den Lehrern: „Wir stehen nicht nur mehr vorne und erzählen was, sondern halten uns als Berater bereit.“ Albert ergänzt, dass es an der Schule nichts Neues sei, dass in den Klassen nach Bedarf unterstützt werde: „In einer Stufe ist die Bandbreite an Schülern und deren Wissen groß, wir fördern schon seit Jahren gezielt.“ Das neue Konzept führe diesen Weg konsequent weiter.

Stuhlkreis zu Beginn und am Ende jeder Stunde

Die Schulleiterin versucht, allen das Lernen in umgestalteten Räumen zu ermöglichen: „Aber ich weiß natürlich, dass das viel Geld kostet“. Also sei die Schule mit Bordmitteln gestartet, habe Klassensäle mit Neuanschaffungen im Rahmen des vorhandenen Budgets angepasst. Beispielsweise seien Sitzsäcke, Hocker und Stehtische gekauft worden. So werden aus Klassensälen nach und nach moderne Lernlandschaften mit verschiedenen Bereichen wie Still- und Gruppenarbeitsplätze oder Lesecken.

Auch an Stehtischen kann zusammen gelernt werden. Die Schüler suchen sich aus, was gerade für sie passt. Foto: Benjamin Ginkel

Dass die Schüler in Alleinarbeitsphasen in andere Ecken der Schule ausweichen können, wie es beispielsweise an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr der Fall ist, sei in Altenglan keine Option. Albert: „Die Flure bei uns sind recht eng; da lässt sich nicht viel machen.“ Die Gebäude seien für solche Konzepte nicht ausgelegt. „Aber wir machen das Beste daraus“, sagt die Schulleiterin und verweist auf einen umtriebigen Förderverein, der finanziell unterstütze.

Die Umsetzung braucht Zeit

Das Lernumfeld ist das eine, die Lernbereitschaft das andere. Das wissen auch die beiden Lehrerinnen. Moog: „Wir vermitteln Lernstrategien, sammeln Ideen und geben Impulse. Die Kinder suchen sich dann für sie passende Strategien aus.“ Beide räumen ein, dass die Umsetzung Zeit brauche. Was hilft es der Realschule plus in Altenglan, eine der rheinland-pfälzischen „Schulen der Zukunft“ zu sein? „Wir kriegen weder mehr Geld noch mehr Lehrer“, sagt Albert. Aber man habe einen Prozess in Gang gesetzt, in dessen Verlauf die Schule auf die Begleitung und Unterstützung durch Fachleute setzen könne – Stichwort Vernetzung mit anderen „Zukunftsschulen“. „Wir stehen da noch am Anfang“, sagt Albert.

Ein Entwicklungsprozess, keine Blaupause

Ihrer Erfahrung nach spiele das Unterrichtskonzept und das selbstständige Lernen eine zunehmend wichtige Rolle, erzählt die Schulleiterin. Denn die Arbeitgeber erwarteten von den Schulen zukunftsorientiert ausgebildete künftige Auszubildende. Moog: „Wir machen das nicht fürs Papier, sondern für die Schüler.“ Das Konzept helfe auch denen, die weitermachen und das Abitur anstreben.

Moog und Albert ist wichtig, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Albert: „Wir haben eine Idee, wie moderner Unterricht aussehen soll. Jetzt sind wir im Entwicklungsprozess, in dem wir mit Experten vom Pädagogischen Landesinstitut die Bausteine wie unter anderem die Lernlandschaften, Reflexionsphasen und die freie Arbeitsplatzwahl erproben.“