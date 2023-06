Fast zwei Jahre lang war ein Stück Trottoir in Kusels Stadtmitte unpassierbar. Die Großbaustelle am Rosengarten aber ist so gut wie abgeschlossen. Jetzt ist auch der Gehweg wieder frei – und führt vorbei an einer Gewerbefläche, deren Zukunft noch offen ist.

An den Schaufester-Scheiben ließen sich jetzt trefflich die Nasen platt drücken. Nur: Es gibt hinterm Glas nichts Interessantes zu sehen, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Immerhin ist das Trottoir entlang des neuen Baukomplexes in der Kuseler Bahnhofstraße wieder passierbar. Bis das Lebenshilfe-Wohnheim mit Leben gefüllt wird, wird es noch bis Herbst dauern. Die Gewerbefläche im Erdgeschoss wird wohl noch ein Weilchen länger brachliegen.

Freie (Rollator- und Kinderfahrrad-)Fahrt auf dem Bürgersteig: Am Montag waren auch die letzten kleineren Hindernisse beseitigt. Damit lässt sich nun wieder beiderseits der Bahnhofstraße flanieren. Annähernd zwei Jahre lang war das gar nicht oder nur mit einigen Einschränkungen möglich.

Lebenshilfe hat es mit Einzug nicht eilig

Schon während der Rohbau-Arbeiten hatten Fußgänger auf die gegenüberliegende Seite ausweichen müssen. Jetzt führt der Weg ohne Baken, Löcher und Hindernisse wieder vorbei an dem Großkomplex, in dem sich schon seit Ende vergangenen Jahres die Tür zu einem Netto-Markt selbsttätig öffnet und schließt. Und in dem die Lebenshilfe 43 Wohneinheiten und Gemeinschaftsräume nutzen wird. Eigentlich hätten, so die Aussage vom November 2022, die Räume schon jetzt, exakt am 2. Juni, bezugsfertig sein sollen. Es gibt aber noch zu tun. Die Lebenshilfe indes hat es nach eigenem Bekunden nicht sonderlich eilig.

„Bis September sind wir aber fertig“, sagte auf Anfrage am Montag Paul Uwe Budau. Der Unternehmer, der den Neubau gebaut hat und auch vermarktet, zudem die Bauleitung vor Ort persönlich übernommen hat, hat bis dato noch keinen Interessenten für die Erdgeschoss-Räume zur Straße hin. Dort wäre Platz – „für eine Metzgerei, für einen Bäcker, für eine Eisdiele“, Budau zeigt sich da offen. „Das ist ja allerbeste Lage“, sorgt sich der Bauherr zurzeit auch nicht sonderlich um den Leerstand.

Eigentlich eine andere Baustelle ...

Dass der Bürgersteig so lange versperrt war, lag nicht an dem Bau an für sich: Den Gehweg blockiert habe zuletzt eine Baustelle der Telekom, die da noch einige Anschlüsse habe herstellen lassen. Während der Bauarbeiten hatte vor gut einem Jahr sogar tagsüber die gesamte Bahnhofstraße gesperrt werden müssen. Die Verkehrseinschränkungen im Zusammenhang mit dem Großprojekt am Rosengarten aber haben sich nun erledigt.